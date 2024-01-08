"Бешикташ" принял решение по Зайнутдинову после назначения чемпиона Европы

Стамбульский "Бешикташ" объявил состав, который ведет подготовку к матчу 16-го тура Турецкой Суперлиги против "Ризеспора", сообщают Vesti.kz.

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов попал в число 22 футболистов, задействованных в подготовке к игре. Матч на поле "Ризеспора" состоится завтра, 9 января.

"Бешикташ" набрал 26 очков и занимает пятое место в таблице чемпионата. "Ризеспор" набрал 22 балла и располагается на восьмой строчке.

Напомним, что "Бешикташ" объявил о назначении португальского специалиста Фернанду Сантуш, который в 2016 году привел национальную сборную своей страны к историческому золоту чемпионата Европы и к победе в Лиге наций - 2018/19.

69-летний специалист стал четвертым главным тренером "Бешикташа" в текущем сезоне.