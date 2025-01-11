"Бешикташ" принял решение по Зайнутдинову

Полузащитник сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов попал в стартовый состав "Бешикташа" на матч против "Бодрумспора" в 19-м туре чемпионата Турции, передает Vesti.kz.

Для Зайнутдинова эта игра станет третей подряд в основе "Бешикташа" в турецкой Суперлиге.

Матч пройдет в Стамбуле и начнется в 21:00 по казахстанскому времени. Его в прямом эфире покажут на сайте (только на сайте) телеканала Sport Plus Qazaqstan.

В актуальной таблице лиги "Бешикташ" занимает шестое место с 27 набранными очками, а "Бодрумспор" находится в зоне вылета - они на 17-й позиции с 15 баллами.

Что касается выступлений Зайнутдинова за "Бешикташ" в этом сезоне, то казахстанец сыграл девять матчей и отметился одной результативной передачей.