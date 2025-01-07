"Бешикташ" принял решение по Бахтиеру Зайнутдинову

"Бешикташ" представил заявку на матч группового этапа Кубка Турции против "Сивасспора", сообщают Vesti.kz.

Игра пройдет в Сивасе и начнется в 21:00 по казахстансмкому времени.

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов попал в стартовый состав "Бешикташа".

Добавим, что 26-летний Зайнутдинов выходил на поле в каждом из шести матчей "Бешикташа" после отставки главного тренера Джованни ван Бронкхорста и отметился одним ассистом.



Отметим, что "Бешикташ" и "Сивасспор" сыграют в группе D. Там также выступят "Антальяспор", "Коджаелиспор", "Кыркларелиспор" и "Бодрумспор".

Две лучшие команды группы выйдут в плей-офф Кубка Турции.