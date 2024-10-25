"Бешикташ" отказался платить Зайнутдинову зарплату: подробности

Стамбульский "Бешикташ" планирует расстаться с полузащитником сборной Казахстана по футболу Бахтиером Зайнутдиновым, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Fotospor.com.

По информации источника, причина - высокая зарплата игрока. В частности, Зайнутдинов получает 1,2 миллиона евро (628 миллионов тенге) в год.

Отмечается, что "Бешикташ" открыт для предложений по аренде казахстанца. При этом стамбульскй клуб рассматривает вариант, при котором новая команда Зайнутдинова будет выплачивать ему зарплату во время аренды.

Стало известно, когда Зайнутдинов уйдет из "Бешикташа"

Напомним, Зайнутдинов выступает за "Бешикташ" с лета 2023 года, когда перешел из московского ЦСКА за 4,5 миллиона евро. Текущая рыночная стоимость футболиста оценивается в 4 миллиона евро. Контракт Зайнутдинова с "Бешикташем" действует до 30 июня 2027 года.

В этом сезоне казахстанец потерял место в составе "орлов", отыграв в турецкой Суперлиге всего два матча, в которых провел пять минут на поле.