"Бешикташ" нашел Зайнутдинову нового партнера. Он играл с Роналду

Полузащитник ПСЖ Ренату Саншеш, выступающий на правах годичной аренды за итальянскую "Рому", может стать игроком турецкого "Бешикташа", передает корреспондент Vesti.kz.

По информации журналиста Адриена Гренье руководство парижан намерено отозвать португальца из аренды и отправить его в новую временную команду. Заинтересованность в 26-летнем хавбеке проявляет "Бешикташ", в составе которого выступает казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов.

В текущем сезоне Саншеш провел за "Рому" девять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt - 10 миллионов евро.

Отметим, что Саншеш является напарником Криштиану Роналду в сборной Португалии. Вместе они выиграли чемпионат Европы-2016.

Ренату выступает за главную команду страны с 2016 года. Провел за нее 32 матча и забил три гола.