Аймбетов узнал последствия поражения в чемпионате Турции

"Адана Демирспор", цвета которого защищает нападающий сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов, проиграл на выезде "Газиантепу" (0:1) в рамках 19-го тура турецкой Суперлиги, передают Vesti.kz.

Решающий гол на 4-й минуте забил Давид Окереке.

Аймбетов вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте. За отведенное время на поле казахстанец получил 6.1 от сайта Flashscore, как и другие его одноклубники - Маэштру и Салих Кавразлы. Самую низкую оценку в составе "Аданы Демирспор" заработал Набиль Алиуи - 6.0, а самые высокие - Али Кол и Толга Календер - по 6.9.

Для Абата этот матч стал 13-м в текущем сезоне чемпионата Турции, в его активе три гола. За "Адану Демирспор" он играет с прошлого года, а контракт форварда с клубом рассчитан до 30 июня 2025-го с опцией возможного продления еще на один сезон.

"Газиантеп" с 25 очками идет восьмым в турнирной таблице, "Адана Демирспор" располагается на последней, 19-й строчке, имея в активе восемь очков.

В следующем туре, 18 января, "Газиантеп" примет на своем поле"Бодрумспор", а на следующий день "Адана Демирспор" сыграет дома с "Фенербахче".

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