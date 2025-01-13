Аймбетов покинет Турцию уже в январе? Клубу нужны деньги, есть интерес из Узбекистана

"Адана Демирспор" по-прежнему замыкает турнирную таблицу чемпионата Турции, имея всего пять очков после половины пройденной дистанции. От зоны спасения команду отделяет аж 15 баллов. Корреспондент Vesti.kz считает, что в этом месяце вполне может случиться трансфер нападающего клуба Абата Аймбетова.

Показатели никак не могут радовать болельщиков, а финансовые трудности стали одной из главных причин столь провального результата. Клуб пока не может регистрировать новичков из-за долгов по зарплате и другим нарушениям по части денежных вопросов. Поэтому команда выживает за счет имеющихся игроков и молодежи из академии.



Сейчас "Адана" имеет в зачете 18 проведенных игр из 36 в рамках чемпионата 2024/25. И после половины дистанции верить в чудо, в сохранение прописки в высшем дивизионе, довольно проблематично. Даже самые оптимистичные поклонники вряд ли на это рассчитывают.

Вылет во второй дивизион - само по себе негативное явление, и оттуда поскорее хочется вернуться в "вышку". Чтобы рассчитывать на это, нужно в первую очередь закрывать все долги и активировать возможность подписывать новичков, что называется, под задачу.

А для решения всех проблем нужны финансы. С учетом того, что ситуация в таблице кажется невыправляемой, команде нужно задуматься о возможности заработать на продаже футболистов.



Аймбетов - один из кандидатов на продажу. 29-летний казахстанец входит в список лучших бомбардиров команды в этом сезоне с тремя точными ударами. Его трансферная стоимость равна 500 тысячам евро. Так как контракт казахстанца закончится уже летом, и, в случае падения "Аданы" во второй дивизион, он покинет клуб бесплатно, руководству выгоднее сейчас заработать хоть что-то на его продаже.

Лишних денег для клуба сейчас быть не может. Проблем и так предостаточно, а бороться за выживание практически нереально. Поэтому логичным со стороны клуба был бы ход продажи нескольких игроков, на которых можно было бы заработать деньги для закрытия долгов перед вылетом во второй дивизион.

Вряд ли кто-то заплатит за Абата 500 тысяч, тем более зная, что "Адане" нужны деньги. Клубы, желающие приобрести игрока, будут торговаться. Ведь они понимают, что даже получить сейчас условные 150 тысяч евро для "Аданы" будет лучше, чем отпустить игрока бесплатно через несколько месяцев.



Не так давно в СМИ сообщалось, что клуб из Узбекистана "Бунедкор" заинтересован в подписании Аймбетова уже этой зимой. И это довольно правдоподобный вариант. В Турции Аймбетов вряд ли останется, так как его статистика не впечатляет, а еще, при переходе в другую команду из этой страны, он будет считаться легионером. По текущему договору с "Аданой", подписанным еще в то время, когда футболисты из тюркских стран были приравнены к местным игрокам, он не считается иностранцем.

В Узбекистане Аймбетов может проявить себя с лучшей стороны, хотя казахстанским любителям футбола, конечно же, хотелось бы видеть его в Европе. Однако о других вариантах для форварда пока не сообщалось, а возвращаться на родину он, судя по всему, желанием не горит (он всегда успеет это сделать).

Отметим, что в последних двух матчах "Адана Демирспор" проиграл "Истанбулу Башакшехир" и "Газиантепу" с одинаковым счетом 0:1. Команда не побеждала и не забивала с декабря прошлого года - последний точный удар был как раз на счету Аймбетова в игре с "Хатайспором" (3:1).