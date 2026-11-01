Турецкий "Галатасарай" проявляет интерес к защитнику петербургского "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алипу.

Стамбульский клуб намерен усилить состав во время зимнего трансферного окна, чтобы укрепить свои позиции в борьбе за чемпионский титул турецкой Суперлиги.

По информации Akşam, Алип открыт для переговоров и заинтересован в спортивном проекте, который развивает "Галатасарай". Помимо казахстанского защитника, турецкий гранд рассматривает возможность приобретения полузащитников московского ЦСКА Матвея Кисляка и Кирилла Глебова.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Нуралы Алипа составляет два миллиона евро. В нынешнем сезоне Алип провел десять матчей в РПЛ за "Зенит".

После десяти туров турецкой Суперлиги "Галатасарай" набрал 25 очков и занимает первое место в турнирной таблице.