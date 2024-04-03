Акция для казахстанцев закончилась? Как в Турции изменят правила для легионеров с нового сезона

Автор: Димаш Тулегенов

С сезона-2024/25 в турецкой Суперлиге будут внедрены новые изменения касательно лимита на легионеров. По пересмотренным стандартам, это напрямую коснется и казахстанских футболистов. Корреспондент Vesti.kz объясняет, что к чему.

Перед стартом текущего сезона-2023/24 было объявлено, что клубы Суперлиги смогут подписывать футболистов из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана на правах местных игроков. То есть, футболисты из этих тюркских стран не будут считаться в Суперлиге легионерами. Сейчас каждый турецкий клуб высшего дивизиона может иметь до 14 иностранных футболистов, и казахстанцы в их число не входят.

Этой возможностью успели воспользоваться "Бешикташ" и "Адана Демирспор". Первые прошлым летом приобрели Бахтиера Зайнутдинова, а вторые минувшей зимой заполучили бесплатно нападающего Абата Аймбетова.

Говоря об изменениях, которые вступят в силу с нового сезона, количество легионеров в заявке на сезон сократится с 14 до 12. Так будет с сезона-2024/25 до конца кампании-2026/27. А с сезона-2027/28 их число не должно превышать 11 иностранцев.

При этом все легионеры могут войти в заявку на отдельный матч, а еще у клубов будет возможность задействовать всех 11 иностранцев сразу в старте. Главное, чтобы их не было больше в общем списке. Кстати говоря, заявка игроков на сезон тоже сократится с 30 мест до 26 позиций.

Что касается представителей тюркских стран, то для них многое изменится. Можно сказать, что их привилегированное положение на фоне остальных легионеров было разовой акцией. Уже с этого лета все потенциальные новички турецких клубов из пяти этих стран, включая Казахстан, будут рассматриваться как футболисты для ограниченного списка легионеров, которых должно быть не больше 12. Их права будут такими же, как у условных футболистов из Европы или Африки.

Выходит, что теперь шансов быть подписанными турецкими клубами у казахстанских футболистов станет меньше. Уровень Суперлиги выше, чем КПЛ, и чтобы привлечь внимание местных клубов - игрок должен явно выделяться среди казахстанцев и быть готовым к конкуренции, чтобы доказать, что он не зря занимает позицию легионера в требовательных турецких командах.

Но вот Зайнутдинов и Аймбетов еще могут сохранить свое положение нелегионеров. Как это возможно? Дело в том, что их контракты были подписаны до введения новых правил, и пока Бахтиер и Абат трудятся по заключенному ранее договору - они остаются нелегионерами. Но если через какое-то время "Бешикташ" и "Адана Демирспор" перезаключат с ними контракты, к примеру, захотят повысить им заработную плату, то тогда эти контракты должны будут соответствовать новым законам, и они станут легионерами. То же самое произойдет, если они перейдут в другой турецкий клуб.

У Зайнутдинова срок действия контракта истекает в 2027 году, а у Аймбетова - в 2025-м. Пока оба не являются ключевыми игроками основного состава в своих командах, и если они хотят остаться в Турции, то им крайне нелогично продлевать контракты или менять условия, даже при повышении размера оклада. Потому что в таком случае они утратят привилегированное положение нелегионеров, и спрос с них у болельщиков и тренерского штаба будет больше.

Но не будем забывать, что далеко не факт, что оба отработают свои контракты до конца. Бахтиера вряд ли устраивает нестабильная обстановка в "Бешикташе" и постоянные смены позиций на поле. А Аймбетов вообще редко выходит на поле, поэтому тут ситуация, при которой не очень доволен и сам игрок, и, вероятно, клуб, который ждал от новичка большего.

Можно сделать вывод, что в Турции всеми силами стараются улучшить показатели своих воспитанников. Федерация хочет заострить внимание на выращивании своих игроков и с этой целью ужесточает лимит на легионеров. В Казахстане, кстати говоря, напротив, происходит ситуация, при которой лимит на легионеров практически полностью вычеркивают, давая клубам возможность подписывать больше иностранцев.

Зайнутдинов и Аймбетов успели уехать в Турцию по облегченному для казахстанцев формату, а у других такой возможности, увы, не будет. Посмотрим, будут ли теперь происходить трансферы казахстанских игроков в клубы высшего дивизиона Турции. Это, конечно, не исключено, но вероятность этого теперь точно снизится.

Ранее стало известно, что клубы российской премьер-лиги интересовались возможностью вернуть Зайнутдинова в свой чемпионат.