Российские сборные могут провести сборы в Казахстане

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал "Спорт-Экспрессу" про виды спорта, по которым болезненно ударит отсутствие возможности выезжать на учебно-тренировочные сборы в большинство стран, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отмечается, что базы в России есть для всех видов спорта, но не все соответствуют высочайшим стандартам. Где-то требуется реконструкция и капитальный ремонт. Еще есть момент сезонности. Например, гребцы выезжали за границу, чтобы пораньше начать подготовку к международному сезону.

"Сейчас мы думаем, как исправить этот пробел. Прорабатываем с рядом регионов, у которых есть громадный горноклиматический ресурс, чтобы использовать их возможности. Если говорить о самой ближайшей перспективе, то есть такие дружественные страны, как Армения, Кыргызстан, Казахстан", - сказал он.

Также Матыцин заявил, что в перспективе будет построена база на территории РФ, что будет экономически выгодно и логично с точки зрения контроля за питанием, медицинского сопровождения, научно-методического обеспечения.