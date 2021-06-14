Димаш Тулегенов

На завершившемся в Париже (Франция) "Ролан Гаррос"-2021 сыграли семь представителей Казахстана во всех разрядах, включая квалификацию. Корреспондент Vesti.kz узнал, сколько они заработали за свои выступления и изменились ли их позиции в мировом рейтинге.

Перед стартом соревнований стало известно, что общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции в этом году составит 34,3 миллиона евро. Это на 10,5 процента меньше, чем было в сезоне-2020.

Раньше всех из дальнейшей борьбы выбыл Дмитрий Попко. 24-летний теннисист начинал свой путь в квалификационном турнире. Но и в этот раз ему было не суждено впервые в карьере пробиться в основную сетку турнира "Большого шлема". Попко уступил во втором раунде квалификации, заработав 16 тысяч евро (здесь и дальше - без вычета налогов).

Затем Дмитрий отправился в Алматы, чтобы сыграть на "Челленджере". Там он дошел до полуфинала, благодаря которому поднялся со 195-й строчки в рейтинге АТР на 187-е место.

Следом по возрастанию призовых идет Михаил Кукушкин. Он выступал лишь в одиночном разряде, где проиграл уже в первом раунде. Призовые второй ракетки страны равны 60 тысячам евро.

Несмотря на потерянные очки, Кукушкин все равно смог улучшить позиции в мировой табели о рангах. Был 106-м, а в настоящее время занимает 105-ю строчку в Live-рейтинге.

От Юлии Путинцевой болельщики из Казахстана могли ожидать большего. Она дважды добиралась на этих кортах до четвертьфинала, но в этот раз уступила еще в первом круге. Также она проиграла во втором раунде пары. Всего Путинцева заработала 68,6 тысячи евро.

В мировом рейтинге WTA Юлия занимает 43-е место.

Андрей Голубев уже традиционно для последних лет ограничился выступлениями в парном разряде. Но там он дошел аж до финала соревнований, где был в одном сете от победы. За две недели в Париже Голубев заработал 72 тысячи евро (половина от общих призовых на пару).

Благодаря этому успеху Андрей впервые в карьере вошел в топ-40 парного разряда АТР. Сейчас он занимает 39-е место, а ранее поднимался лишь до 65-й строчки.

Зарина Дияс дошла до второго круга и в одиночном турнире, и в парном. Не назвать это выступление провальным, но и сильно радоваться особо повода нет. Суммарно она заработала 92,6 тысячи евро.

Теперь Дияс потеряла две позиции в рейтинге WTA, закрепившись на 95-м месте.

Отличный турнир провел Александр Бублик, но не в одиночке, как этого могли многие ожидать, а в паре. В одиночном разряде он проиграл на старте соревнований, а в паре вместе с Голубевым дошел до финала. Суммарно он заработал 132 тысячи евро.

В одиночном рейтинге он потерял две строчки, упав на 39-е место. В паре же Бублик впервые в карьере вошел в топ-50, замкнув этот список.

Лучше всего в Париже отыграла Елена Рыбакина. Она дошла до четвертьфинала в обоих разрядах, вследствие чего заработала 279,9 тысячи евро.

В одиночном разряде WTA она поднялась на одну позицию. Теперь Елена занимает 21-е место в мировой табели о рангах.

Отметим, что абсолютным лидером по призовым на этом "Ролан Гаррос" стала чешка Барбора Крейчикова. Она стала победительницей как одиночного, так и парного женского турнира. Суммарно 25-летней теннисистке удалось заработать 1,52 миллиона евро.

Фото: KTF (1), William West (2), "Ролан Гаррос" (3,6,7), ATP Tour (4), Dunlop Tennis (5)©️

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