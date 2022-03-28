Казахстанские теннисисты покинули крупный турнир в США

Казахстанские теннисисты покинули крупный турнир серии WTA 1000 и ATP Masters 1000 в Майами (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, занимающая 18-е место в мировом рейтинге Елена Рыбакина уступила в третьем круге 21-й ракетке мира американке Джессике Пегуле - 3:6, 4:6.

Юлия Путинцева (47) также в третьем круге проиграла испанке Пауле Бадосе (6) - 3:6, 2:6.

А в мужской сетке турнира Александр Бублик (33) потерпел поражение в третьем круге от норвежца Каспера Рууда (8) - 3:6, 2:6.

Напомним, ранее неудачно провел свой матч другой казахстанский теннисист Михаил Кукушкин.