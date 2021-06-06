Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев пробились в четвертый круг Открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В третьем раунде казахстанцы встретились с дуэтом из Нидерландов Уэсли Коольхоф / Жан-Жюльен Ройер.

Матч продлился три сета. Казахстанцы взяли первый, затем уступили. Однако в следующем дожали соперников - 7:6, 3:6, 6:4.

Добавим, что сегодня, 6 июня, на "Ролан Гаррос" сыграет Елена Рыбакина. Казахстанке будет противостоять американка Серена Уильямс.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!