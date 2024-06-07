Юная звезда казахстанского тенниса возглавил рейтинг ATF

В обновленном рейтинге Азиатской теннисной федерации (ATF) у юношей до 16 лет на первое место вышел Зангар Нурланулы, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

15-летний казахстанец набрал 2610 очков. В мае на отборочном этапе зоны Азия/Океания Juniors Davis Cup в составе сборной Казахстана Зангар сыграл шесть одиночных матчей и во всех одержал победы, не отдав оппонентам ни одного сета.

В активе у Нурланулы на сегодняшний день 4 титула ITF Junior: три в одиночном и один в парном разрядах.