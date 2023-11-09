Стали известны составы команд на турнир в Абу-Даби с участием Рыбакиной

Новости спорта Теннис
Сегодня 17:44
©instagram.com/lenarybakina

Стали известны полные составы команд на выставочный турнир World Tennis League, который пройдет 21-24 декабря в Абу-Даби (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет за команду Falcons, в которой также будут представлены Фрэнсис Тиафо, Тэйлор Фритц и Лейла Фернандес.

Составы команд:

Eagles: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Мирра Андреева, София Кенин.

Falcons: Елена Рыбакина, Фрэнсис Тиафо, Тэйлор Фритц, Лейла Фернандес.

Hawks: Ига Швентек; Каспер Рууд; Хуберт Гуркач; Каролин Гарсия.

Kites: Арина Соболенко; Стефанос Циципас; Григор Димитров; Паула Бадоса.

Команды сыграют по круговой системе, две лучшие выйдут в финал.

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