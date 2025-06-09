Сколько заработали казахстанцы на Ролан Гаррос-2025? Рыбакина только вторая

В этом году восемь казахстанских теннисистов выступили на Ролан Гаррос в профессиональных разрядах. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о заработках отечественных игроков на кортах Парижа (Франция).

В мужском одиночном разряде было пять участников, в том числе трое, проигравших в квалификации. В женской одиночке было две представительницы, столько же девушек сыграли в женской паре. Также одна казахстанка выступила в соревнованиях в смешанном разряде (миксте).

- 21 тысяча евро* (12,2 миллиона тенге*)

Достижение: первый круг квалификации мужского одиночного разряда.

*Здесь и дальше - суммы без вычета налогов (фактическая сумма будет меньше)





Дмитрий Попко - 29,5 тысячи евро (17,1 миллиона тенге)

Достижение: второй круг квалификации мужского одиночного разряда.





Тимофей Скатов - 29,5 тысячи евро (17,1 миллиона тенге)

Достижение: второй круг квалификации мужского одиночного разряда.





Александр Шевченко - 117 тысяч евро (68,1 миллиона тенге)

Достижение: второй круг мужского одиночного разряда.





Анна Данилина - 152,5 тысячи евро (88,8 миллиона тенге)

Достижения: финал женской пары и второй круг смешанного разряда (микста).





Юлия Путинцева - 181,75 тысячи евро (105,8 миллиона тенге)

Достижения: третий круг женского одиночного разряда и второй круг женской пары.





Елена Рыбакина - 265 тысяч евро (154,3 миллиона тенге)

Достижение: четвертый круг женского одиночного разряда.





Александр Бублик - 440 тысяч евро (256,3 миллиона тенге)

Достижение: 1/4 финала мужского одиночного разряда.



Таким образом восемь казахстанских теннисистов суммарно заработали на Ролан Гаррос 1,23 миллиона евро, или 720,21 миллиона тенге.

Отметим, что максимальные чеки на этом турнире заработали чемпионы в одиночных разрядах - американка Коко Гауфф и испанец Карлос Алькарас. За победу каждый из них получит чек на 2,55 миллиона евро, или 1,48 миллиарда тенге.