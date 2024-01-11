Рыбакина против экс-первой ракетки мира и матч с Алькарасом. Кто ждет казахстанцев на Australian Open

Автор: Димаш Тулегенов

С 14 по 28 января в Мельбурне (Австралия) пройдет первый турнир "Большого шлема" в новом сезоне - Australian Open-2024. Сегодня, 11 января, прошла жеребьевка основной сетки турнира в мужском и женском одиночных разрядах. Три представителя Казахстана узнали свой турнирный путь, но пока частичный. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом в деталях.

В списке 128 участниц женского одиночного турнира будут две казахстанки - третья ракетка мира Елена Рыбакина и Юлия Путинцева, занимающая 64-ю позицию. В мужском турнире страну представит лишь Александр Бублик, который находится на 31-й строчке в мировой классификации.

Шансы пробиться в основу через квалификацию было у троих казахстанцев в мужском турнире. Однако Денис Евсеев (№184) и Тимофей Скатов (№228) проиграли уже в первом раунде отборочного цикла. А вот Бейбит Жукаев (№188) добрался до полуфинала, где проиграл 99-й ракетке мира французу Уго Гастону - 6:7(3), 3:6.

Бублик и Путинцева пока без соперников. Ими вряд ли станут игроки из топ-100

26-летний Бублик и 29-летняя Путинцева пока не знают, с кем сыграют в первом круге. Дело в том, что обоим предстоит встретиться с кем-то из счастливчиков квалификационного турнира. Предположить, кто именно по жребию попадет к Александру и Юлии - практически нереально, так как вариантов больше 30.

Но точно понятно, что это, скорее всего, будут игроки не из топ-100. По крайней мере, на выход в основную сетку турнира среди мужчин рассчитывают лишь два теннисиста из первой сотни - это чилиец Томас Барриос Вера (№95) и упомянутый ранее обидчик Жукаева - Гастон (№99). Обоим для выхода в основную сетку соревнований осталось выиграть по одному матчу.

Такой же скромненький вариант потенциальных соперниц из топ-100 в первом круге у Путинцевой. В основу попасть могут лишь украинка Даяна Ястремская (№96) и мексиканка Рената Сарасуа (№98). Поэтому вероятности встретиться с кем-либо из второй сотни гораздо больше, как и шансов на успех в целом.

Алькарас - потенциальный соперник казахстанца в третьем круге

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас может встретиться с Бубликом в третьем круге. Турнирная сетка сложилась для Александра так, что, в случае успеха в первом раунде, во втором он сыграет с победителем матча между американцем Маккензи Макдональдом (№42) и китайцем Цзюнчэном Шаном (№142). Причем второй получил от организаторов Australian Open приглашение (Wild Card) - по рейтингу в основную сетку он пройти самостоятельно не мог.

Существует теоретическая вероятность, что Бублик в двух стартовых матчах турнира сыграет с соперниками, не входящими в топ-100. Мы уже писали, что он встретится с квалифаером в первом круге, и там, скорее всего, будет соперник не из первой сотни рейтинга. Если же еще и Шан победит Макдональда и сотворит сенсацию, то Александра могут ждать два матча подряд против теннисистов со столь скромным рейтингом.

Зато в третьем круге велика вероятность встречи с 20-летним Алькарасом, обладателем двух турниров "Большого шлема". Стоит отметить, что для обоих это не самый удачный турнир. Бублик еще ни разу не проходил в Мельбурне дальше второго круга (2017, 2021, 2022), а Алькарас лишь раз, в 2022-м, добирался до третьего раунда.

Если говорить о Путинцевой, то таких громких потенциальных соперников на ранних стадиях у нее нет. Но уже во втором круге она может скрестить ракетки с 22-летней россиянкой Анастасией Потаповой (№27). Она в первом раунде встретится со словенкой Кайей Юван (№109).

Оппозиция из топ-10 у Юлии может быть не ранее четвертого раунда, где по турнирной сетке на нее выходит четвертая ракетка мира американка Коко Гауфф. Но стоит отметить, что казахстанка уже 11 раз играла в основной сетке турнира в Мельбурне, но ее лучшим результатом является третий раунд, до которого она добиралась трижды (2016, 2020, 2021).

Рыбакиной сразу же попалась экс-первая ракетка мира. Но это не страшно

24-летняя казахстанка в первом круге сыграет с 31-летней чешкой Каролиной Плишковой. Сейчас соперница занимает 37-е место в мировом рейтинге, а в 2017-м она даже была лучшей в мире. Правда, несмотря на статус экс-первой ракетки мира, Плишкова ни разу не выигрывала турниры "Большого шлема", ограничившись двумя финалами. В Мельбурне она добиралась максимум до полуфинала в 2019 году.

Елена и Каролина играли друг с другом три раза, и все эти противостояния остались за казахстанской теннисисткой. В 2020-м в Дубае (ОАЭ) она выиграла 7:6(1), 6:3. В 2022-м в Гвадалахаре (Мексика) победила с похожим счетом - 7:6(5), 6:2. А в прошлом году в Абу-Даби (ОАЭ) Рыбакина вновь не отдала чешке ни сета - 6:4, 6:2.

Многие эксперты отмечают, что Рыбакина и Плишкова играют в похожий теннис, где преобладает мощь и подача. Но в то же время нередко выражается мнение, что Елена - это улучшенная версия Каролины, и результаты их предыдущих матчей эту мысль, в принципе, подтверждают.

Для Плишковой Рыбакина крайне неудобная соперница. Тем более сейчас казахстанка идет на отличной серии из шести побед подряд с начала 2024 года. Каролина же на старте сезона выиграла всего один матч из трех возможных: с трудом победила недавно вернувшуюся в тур после декрета Наоми Осаку, но проиграла Елене Остапенко и своей соотечественнице Катерине Синяковой.

Потенциальный путь Рыбакиной к титулу Australian Open выглядит следующим образом: первый круг - Плишкова (№37), второй круг - Анна Блинкова (№46), третий круг - Жасмин Паолини (№30), четвертый круг - Дарья Касаткина (№15), четвертьфинал - Джессика Пегула (№5), полуфинал - Ига Швентек (№1), финал - Арина Соболенко (№2).

Напомним, что первые матчи основной сетки турнира пройдут уже в воскресенье, 14 января.

Фото: Regina Cortina, Adelaide International, Australian Open, Hobart International©️