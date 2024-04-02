Рыбакина больше не главная звезда казахстанского тенниса. Кто претендует на это звание?

Елена Рыбакина пару лет назад вывела казахстанский теннис и уровень интереса соотечественников к этому виду спорта на новый, небывалый уровень. Она моментально стала не только самой большой теннисной звездой, но и одной из главных звезд спорта в Казахстане. Но теперь у нее нашелся конкурент за статус главной теннисной звезды страны. Корреспондент Vesti.kz объясняет, как это возможно.
Четвертая ракетка мира, победительница Уимблдона и финалистка Australian Open, триумфатор семи одиночных турниров WTA, больше 13,3 миллиона долларов призовых к 24 годам. Все это Рыбакина, которую любят и знают во всем мире.
Она быстро закрепилась в списке главных звезд казахстанского спорта и стала олицетворением отечественного тенниса. Но в последние месяцы понятие казахстанский теннис стало ассоциироваться не только с ней.
У Бублика никогда не было таких крупных успехов, как у Рыбакиной, и у него меньше титулов (4). Он также меньше заработал за карьеру - 6,6 миллиона долларов. Но Александр получает свою популярность за счет другого - уникального образа.
Казахстанца называют теннисным шоуменом, он любит выделяться на корте, причем как разнообразным игровым арсеналом, так и неоднозначными смешными высказываниями на площадке. У него своя фан-база. И, в отличие от Рыбакиной, не сказать, что Бублик получает большое признание в Казахстане.
Как правило, большая часть его фанатов именно в США, ведь местной публике импонирует его стиль во всем. А вот что касается Рыбакиной, то она более скромная, делает акцент именно на теннисе и конкуренции. У нее не так много нетипичных интервью, а у Бублика, напротив, они происходят чуть ли не каждый раз. И это дает ему определенные плоды.
С начала года Бублик заметно прогрессировал как в игровом плане - два финала, один титул, попадание в топ-20, так и в плане медийности. На его Instagram-аккаунт подписано 537 тысяч подписчиков. И по этому показателю он, совершив рывок, опередил Рыбакину, у которой 525 тысяч фолловеров.
Елена - большая звезда мирового тенниса, ее знают везде. Но и Бублик в этом плане не отстает, а где-то даже опережает. Однако доля казахстанской аудитории у Рыбакиной все же выше, и это заметно невооруженным глазом.
Возможно, что где-то сыграл роль и уровень интереса к мужскому и женскому теннису в целом. С точки зрения конкуренции и уровня (скорость, борьба) многие фанаты предпочитают именно мужской теннис, поэтому в среднем теннисисты-мужчины могут иметь больше фан-базы, чем среднестатистическая теннисистка (за исключением суперзвезд).
Бублик же может стать суперзвездой и без побед на "Больших шлемах" и попадания в топ-10. Это путь, по которому когда-то суперзвездой стал австралиец Ник Кирьос. На популярность Александра влияют его чувство юмора, умение общаться с публикой, желание играть в зрелищной и развлекательной манере. Все это завораживает публику и делает Бублика интересным персонажем для присутствующих.
В заключение можно сказать, что если для казахстанской аудитории Рыбакина по-прежнему - лицо отечественного тенниса. То для болельщиков со всего мира Бублик уже находится примерной на одной ступени с ней. Хочется верить, что это не предел, и в дальнейшем обе звезды казахстанского тенниса будут прогрессировать и достигать новых высот.