Рыбакина? Названы победители Australian Open-2024

Новости спорта Теннис
Сегодня 14:35
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Эксперты из Австралии поделились своим прогнозом относительно победителей Australian Open-2024 в мужском и женском одиночном разряде. Турнир стартовал сегодня, 14 января, и продлится до 28-го числа в Мельбурне, передают Vesti.kz.

Свои мнения высказали Тодд Вудбридж (бывший австралийский теннисист, а ныне телекомментатор), Саманта Стосур (бывшая австралийская теннисистка), Уолли Мазур (бывший австралийский теннисист, а ныне телекомментатор) и Николь Пратт (бывшая австралийская теннисистка).

Вудбридж:

"Я выберу Рыбакину - думаю, она готова выиграть еще не один мэйджор. В прошлом году она заняла здесь второе место, ей это нравится, она опытна. Думаю, это она. А у мужчин фаворитом является Джокович, но я думаю, что Синнер тоже готов к победе".

Стосур:

"Я выберу Джоковича у мужчин. У женщин я выберу защиту титула Соболенко".

Мазур:

"Я выберу Игу (Швентек), но думаю, что Рыбакина может выставить меня в глупом свете. У мужчин, думаю, победит Новак (Джокович), я очень впечатлен Карлосом Алькарасом и люблю его, но Синнер (Янник) - если он сможет набрать форму, то сможет выиграть титул".

Пратт:

"Мой мужской выбор - Джокович, мимо него не пройдешь. А мой женский выбор - Ига (Швентек)".

Напомним, что в первом круге нынешнего Открытого чемпионата Австралии лучшая казахстанская теннисистка в одиночном разряде Елена Рыбакина сыграет с чешкой Каролиной Плишковой. Матч состоится 16 января.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Australian Open Джокович Новак

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