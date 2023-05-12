Прямая трансляция и анонс матчей Рыбакиной и еще двух казахстанцев на крупном турнире в Риме

Автор:
Новости спорта Теннис
Сегодня 11:15
©Mutua Madrid Open

Сегодня, 12 мая, на турнире Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия) пройдут матчи второго круга одиночных разрядов и стартовые игры парного соревнования. В течение дня свои встречи проведут сразу три представителя Казахстана. Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz

Четвертым запуском на первом корте, ориентировочно в 18:50 по времени Астаны, лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (№49) скрестит ракетки с американцем Беном Шелтоном (№35). 25-летний Бублик и 20-летний Шелтон впервые сыграют друг с другом. 

Александр лишь с четвертой попытки в карьере смог выиграть матч первого круга в Риме, сломив сопротивление испанца Педро Мартинеса. Что касается Шелтона, то он вообще дебютирует на этих соревнованиях в столице Италии. Ранее он никогда не выступал на Internazionali BNL d'Italia, а первый круг пропускал ввиду наличия 28-го номера посева.

Шелтон является одним из открытий текущего сезона. На Australian Open он сенсационно дошел до четвертьфинала, а теперь уже находится на подступах к топ-30. Это будет увлекательный матч. Трансляция встречи будет доступна ближе к началу игры по этой ссылке

Пятым запуском на третьем корте, примерно в 20:00 по Астане, будет сыгран женский парный матч - Тимея Бабош/Анна Данилина - Эйжа Мухаммад/Джулиана Олмос. Американо-мексиканский дуэт посеян на турнире под седьмым номером, но списывать со счетов венгерско-казахстанскую пару не стоит.

27-летняя Данилина, занимающая 26-ю строчку в женском парном рейтинге, является единственной представительницей Казахстана в этом разряде на турнире в Риме. Прямая трансляция их матча будет доступна здесь

Ну и, наконец, последним запуском в вечерней сессии на центральном корте сыграет шестая ракетка мира Елена Рыбакина. Соперницей казахстанки будет местная теннисистка Жасмин Паолини (№65). Прежде они никогда не играли друг с другом.

Рыбакина в третий раз сыграет в основной сетке римского мастерса - в 2020-м и 2022-м она добралась до третьего круга. Ее соперница примет участие в основной сетке этих соревнований в четвертый раз, и пока ее лучшее достижение - второй раунд в 2020 году. 

Первый круг Елена автоматически миновала благодаря своему рейтингу, а Паолини одержала победу в трех сетах над Ван Синьюй (№60). Этот матч можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала Setanta Sports 2. Ориентировочное время начала встречи - 00:30 по столице.

Напомним, что свои выступления на турнире в Риме уже завершила вторая ракетка страны в женском одиночном разряде Юлия Путинцева, разгромно проиграв топовой сопернице.

Фото: Sportskeeda, Ktf.kz, Mutua Madrid Open©️

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
теннис WTA ATP Рим Италия Бублик Александр Данилина Анна Рыбакина Елена Казахстан Australian Open

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:15
Теннис
Прямая трансляция и анонс матчей Рыбакиной и еще двух казахстанцев на крупном турнире в Риме
10 мая, 13:03
Теннис
Жесткая конкуренция и призовые в миллиарды тенге. С кем сыграют казахстанские теннисисты в Риме?
9 мая, 11:40
Теннис
С кем сыграет Рыбакина в первом матче на крупном турнире в Риме?
6 мая, 19:55
Теннис
Исторический успех девушек юниорской сборной Казахстана до 16 лет
3 мая, 09:39
Теннис
Роналду сместил Месси с первого места в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира
30 апреля, 10:50
Теннис
Ей только исполнилось 16! Юная теннисистка разносит соперниц из топ-20 и шокирует мир
30 апреля, 09:50
Теннис
Травма не позволила Рыбакиной доиграть второй турнир подряд
28 апреля, 10:19
Теннис
Огненные игры Рыбакиной и Бублика. Прямая трансляция матчей первых ракеток Казахстана в Мадриде
25 апреля, 10:43
Теннис
Топ-3? Как высоко может подняться Рыбакина по итогам турнира в Мадриде
24 апреля, 12:30
Теннис
Громкие матчи и охота за титулом. Что ждет Рыбакину и других казахстанцев на крупном турнире в Мадриде
© 2008 - 2023 ТОО «EML»