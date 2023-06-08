Оскандалившаяся теннисистка стала победительницей "Ролан Гаррос"

Новости спорта Теннис
Сегодня 19:16
©twitter.com/rolandgarros

Японка Мию Като и немецкий теннисист Тим Пюц стали победителями "Ролан Гаррос" в миксте. В финале они победили дуэт Бьянка Андрееску (Канада)/Майкл Винус (Новая Зеландия) со счетом 4:6, 6:4, 10:6, сообщают Vesti.kz.

Встреча длилась 1 час и 38 минут. В ее ходе оба дуэта выполнили по три эйса и допустили по три двойных ошибки.

Мию Като и Тим Пюц впервые в карьере выиграли турнир "Большого шлема".

Напомним, ранее Мию Като и индонезийка Алдила Сутджиади были дисквалифицированы во время матча с чешкой Мари Боузковой и испанкой Сарой Соррибес-Тормо в рамках 1/8 финала парного разряда "Ролан Гаррос". Соперницы настояли на дисквалификации из-за того, что Мию Като случайно мячом попала в голову болгерл, из-за чего она заплакала. Также японку лишили всех рейтинговых очков и призовых.

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Метки:
Ролан Гаррос

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