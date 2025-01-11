Опубликовано расписание матчей Australian Open. Кто первый из казахстанцев?

Уже завтра, 12 января, в Мельбурне (Австралия) начнется розыгрыш первого турнира "Большого шлема" в 2025 году - Australian Open. Организаторы опубликовали расписание игр на первые два дня, сообщают Vesti.kz.

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Пока доступно расписание на воскресенье, 12 января, и понедельник, 13 января. Из казахстанцев в списке есть матчи Александра Шевченко (№72).

Его противостояние с испанцем Карлосом Алькарасом (№3) в первом круге пройдет в понедельник, 13 января. Они сыграют первым запуском вечерней сессии на втором по значимости корте - арене имени Маргарет Корт. Начало - в 13:00 по казахстанскому времени.

Отметим, что остальные казахстанские теннисисты, в числе которых Елена Рыбакина (№6), Юлия Путинцева (№25) и Александр Бублик (№33), сыграют уже в последующие дни.

Australian Open-2025 пройдет с 12 по 26 января в Мельбурне. Действующими чемпионами в одиночных разрядах являются первые номера рейтинга - белоруска Арина Соболенко (№1) и итальянец Янник Синнер (№1).