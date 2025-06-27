Несчастье Рыбакиной, Бублик - Синнер и дебют первого казаха в истории. Итоги жеребьевки Уимблдона

Уже в понедельник, 30 июня, в Лондоне стартует розыгрыш основной сетки Уимблдона-2025. Сегодня там же состоялась жеребьевка основных сеток в женском и мужском одиночных разрядах. Корреспондент Vesti.kz делится своими мыслями по ее итогам.

Рыбакиной досталась непростая сетка - там Швентек и Гауфф

Чемпионка 2022 года казахстанка Елена Рыбакина (№11) попала в одну часть сетки с Игой Швентек (№8) и в одну четверть к Коко Гауфф (№2). Это очень непростой жребий, учитывая, что обеим она уступает в личном противостоянии - 4-5 против Швентек и 0-1 против Гауфф.

В первом круге 26-летняя Рыбакина сыграет с 22-летней Элиной Аванесян (№48) из Армении. Единственная встреча между ними завершилась уверенной победой казахстанки. Но уже во втором круге Елена может сыграть с россиянкой Анной Блинковой (№69), которой уступает в личном противостоянии - 0-2. Ей же Рыбакина проиграла на Australian Open в прошлом году.

В третьем раунде Елену может ждать противостояние с другой россиянкой - Анной Калинской (№40), которая тоже неудобна для нее. Они играли пять раз, и в личных встречах ведет Рыбакина - 3-2. Как видим, сетка отнюдь не проходная, и Елене нужно набирать лучшую форму, чтобы добиться хороших результатов в Лондоне.

Встреча со Швентек возможна уже в 1/8 финала, а с Гауфф - в четвертьфинале. Защитить очки за прошлогодний полуфинал будет очень сложно.

Путинцеву уже в первом круге ждет серьезная проверка

Второй ракетке страны Юлии Путинцевой (№34) не хватило совсем немного, чтобы получить посев. И от того обидно, что в соперницы ей в первом же круге попала высокорейтинговая американка Аманда Анисимова (№13). Ей Юлия уступает в личном противостоянии - 1-3. Но единственный матч, который состоялся между ними на "Большом шлеме", завершился в пользу казахстанки на US Open-2022.

Если Юлия сумеет сломить сопротивление четвертьфиналистки Уимблдона-2022, то сможет сделать большую заявку на выход в 1/8 финала. Так как до этой стадии у нее не может быть соперниц, которые выше Аманды в рейтинге. А вот в четвертом раунде (1/8 финала) на пути Юлии может встать итальянка Жасмин Паолини (№4).

Отметим, что Рыбакина и Путинцева находятся в разных половинах турнирной сетки. Они могут встретиться только в финале соревнований.

Полностью сетка женского одиночного разряда выглядит так:

Бублик получил посев и может снова сыграть с Синнером

Лучший теннисист страны в мужском одиночном разряде Александр Бублик (№30) получил 28-й номер посева. Он в первом круге скрестит ракетки с испанцем Хауме Муньяром (№54). Они прежде никогда не встречались друг с другом.

Сейчас Бублик находится в отличной форме, и на траве он намного предпочтительнее своего соперника. Поэтому сомнений в том, что он пробьется во второй раунд, быть не должно.

Уже в третьем круге Бублик может сыграть с британцем Джеком Дрейпером (№4), которого сенсационно обыграл на Ролан Гаррос. Правда, главная надежда местных болельщиков Дрейпер ни разу в карьере не проходил дальше второго раунда на Уимблдоне.

Кроме того, если Бублику удастся выйти в четвертьфинал, то он может сыграть с Новаком Джоковичем (№6), а в полуфинале жребий может свести его с Янником Синнером (№1), с которым он играл дважды за последние несколько недель (1-1).

Шевченко выпал нежелательный соперник в первом круге

Александр Шевченко (№97) в первом раунде сыграет с американским великаном Рейлли Опелкой (№72). Ему в этом году казахстанец уже проигрывал на турнире в Далласе (США).

24-летний Шевченко ни разу в карьере не выигрывал матчи в основной сетке Уимблдона, и в этот раз сделать это будет проблематично. Опелка, чей рост составляет 211 сантиметров, наверняка соскучился по быстрой траве Лондона, на которой не играл с 2022 года.

Если же Шевченко удастся оформить сенсацию, то первый потенциальный соперник казахстанца из топ-10 - итальянец Лоренцо Музетти (№7), с которым он может схлестнуться уже в третьем раунде.

Первый казах дебютирует в основной сетке Уимблдона

А вот дебютант турниров "Большого шлема" Бейбит Жукаев (№251) в первом раунде сыграет с итальянцем Флавио Коболли (№24). В рейтинге между ними целая пропасть, но нельзя недооценивать шансы теннисиста из Актау.

Дело в том, что Коболли, в первую очередь, является грунтовиком. В этом сезоне он впервые выиграл турнир АТР, сначала первенствовав в Бухаресте (Румыния), а затем взяв "пятисотник" в Гамбурге (Германия).

Но игра на траве - это совсем другое, и это, в большей степени, стихия Жукаева. Его стиль построен на быстрой подаче и активной игре у сетки. Тем более казахстанец будет действовать на кураже, ведь это его первый большой шанс заявить о себе громко.

Не хочется загадывать далеко, но просто факт: в четвертом круге Жукаев может сыграть с Бубликом.

Полностью сетка мужского одиночного разряда выглядит так:

Напомним, что Уимблдон-2025 пройдет с 30 июня по 13 июля. Общий призовой фонд турнира составит 53,55 миллиона фунтов стерлингов (38,2 миллиарда тенге).

Фото: скриншоты с трансляции церемонии жеребьевки