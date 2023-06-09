Американки Кори Гауфф и Джессика Пегула не смогли выйти в финал парного разряда "Ролан Гаррос", уступив в полуфинале Лейле Фернандес из Канады и Тейлор Таунсенд из США, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час и 6 минут. В ходе игры канадско-американская пара не отметилась подачами на вылет, но при этом совершила 6 двойных ошибок. На счету оппоненток 1 эйс и 1 двойная ошибка.

Отметим, что Пегула и Гауфф входят в топ-3 мирового рейтинга в парном разряде, занимая второе и третье места соответственно.

В финале Открытого чемпионата Франции в парном разряде Фернандес и Таунсенд сыграют с победителями другого полуфинала Николь Мелихар-Мартинес (США)/Эллен Перес (Австралия) - Се Шувэй (Тайвань)/Ван Синьюй (Китай).