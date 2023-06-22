Найдено объяснение сенсационному поражению Рыбакиной на турнире в Берлине

Новости спорта Теннис
Сегодня 08:25
©instagram.com/lenarybakina

Журналист Przegląd Sportowy Мацей Требски прокомментировал вылет казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной из турнира WTA 500 в Берлине, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во втором круге одиночного разряда Рыбакина потерпела поражение от хорватки Донны Векич.

"Я бы не советовал ей участвовать в этом турнире. Рыбакина несколько дней болела и несколько дней восстанавливалась. К "Уимблдону" она, скорее всего, вернется в хорошей форме. В конце концов, эти корты подходят для ее стиля", - написал он в соцсетях.

Напомним, что Рыбакина по состоянию здоровья была вынуждена сняться с Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос").

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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