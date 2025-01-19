Мухаммад в ударе. Казахстан официально лишился своей последней надежды

Казахстанская теннисистка Анна Данилина не смогла пробиться в четвертьфинал Australian Open в смешанном миксте. Она выступала в Мельбурне (Австралия) в дуэте с Харри Хелиоваарой из Финляндии, передают Vesti.kz.

Во втором круге соревнований казахстанско-финский тандем не справился с парой Эйжи Мухаммад из США и Андреса Мольтени из Аргентины - 1:6, 6:4, 9:11. Соперники были посеяны на турнире под восьмым номером.

На решающем супер-тай-брейке Данилина и ее партнер не использовали тройной матчбол при счете 9:6, проиграв пять розыгрышей кряду. И так казахстанцы лишились своей последней надежды в миксте.

Отметим, что 29-летняя Данилина и 35-летний Хелиоваара побеждали на US Open в 2023 году.

Таким образом Анна завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии. В женской паре она уступила в первом же круге, а в миксте дошла до второго раунда. Теперь из казахстанцев в Мельбурне осталась только Елена Рыбакина (№7), а также двое юниоров.