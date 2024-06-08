Мегакамбэк принес казахстанскому теннисисту 24-й титул в карьере

Новости спорта Теннис
Вчера 18:30
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Казахстанский теннисист Григорий Ломакин сыграл финальный матч на хардовом турнире серии ITF парного разряда в тунисском Монастире, передает Vesti.kz.

Спортсмен из Казахстана в паре с бразильским теннисистом Пауло Андре Дос Сантосом встретился на корте с немецко-британским дуэтом Никлас Шнель - Маркус Уолтерс. Первый сет тандем с казахстанцем уступил со счетом 4:6, но затем в оставшихся двух Ломакин с напарником обыграли оппонентов со счетом 6:2, 10:8.

Отметим, что 25-летний спортсмен из Казахстана, который на данный момент располагается на 323-й строчке мирового рейтинга парного разряда АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), на недавнем турнире Монастире также стал чемпионом соревнований в паре с россиянином Ильей Симакиным. 

Всего на его счету 24-е победы на турнира серии ATP и ITF.

Метки:
теннис Казахстан

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