Казахстанский теннисист добился исторического успеха

Казахстанец Бейбит Жукаев, занимающий 247-е место в мировом рейтинге, обыграл американца Эйдана Майо (№376) в финале "Челленджера" в Шарлотсвилле (США), сообщают Vesti.kz.

Жукаев выиграл в двух сетах- 6:3, 6:4.

Встреча длилась 1 час и 16 минут. В ее ходе казахстанский теннисист сделал 11 эйсов и отыграл без двойных ошибок, тогда как Майо выполнил 6 подач навылет и совершил 1 двойную ошибку.

Таким образом, 23-летний Жукаев выиграл первый "Челленджер" в карьере. За победу на турнире в США он заработает 75 рейтинговых очков и 10 840 долларов США в виде призовых.

Кроме того, казахстанец в обновленном рейтинге АТР поднимется с 247-го места на 195-е и впервые в карьере войдет в топ-200, став второй ракеткой Казахстана.