Двух теннисисток пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи

Международное агентство по обеспечению честной игры в теннисе (ITIA) пожизненно дисквалифицировало словенку Настю Колар и американку Александру Райли, а также оштрафовало их на значительные суммы за участие в договорных матчах, сообщают Vesti.kz.

Установлено, что Колар совершила 25 нарушений с 2015 по 2020 год, у Райли 15 нарушений за этот период. Они были отстранены от тенниса еще в марте до принятия окончательного решения.

Колар оштрафовали на 175 000 долларов, а Райли - на 50 000 долларов.

Колар, входившая в топ-200 рейтинга WTA как в одиночном, так и в парном разряде, была уличена в подтасовке результатов шести матчей, в которых участвовала, а также в сговоре с Райли еще в четырех матчах. Райли, лучшим достижением которой было 691-е место в одиночном разряде в 2015 году, повлияла на ход пяти своих матчей.

Также их обвиняют в ставках на матчи, заключениях пари и недонесении о коррупционных правонарушениях.