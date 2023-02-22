День расплаты? Рыбакина и Бублик проведут реванши за обидное поражение и сломанные ракетки

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Новости спорта Теннис
Сегодня 12:00
©ABN AMRO Open

Сегодня, 22 февраля, на крупных международных турнирах пройдут матчи лучших теннисистов Казахстана в женском и мужском одиночном разрядах. Корреспондент Vesti.kz рассказывает про предстоящие игры в подробностях.

В Дубае (ОАЭ) продолжается престижный турнир Dubai Duty Free Tennis Championships, который относится к категории WTA 1000. Там в рамках 1/8 финала сыграет десятая ракетка мира Елена Рыбакина. Также во Франции, во втором круге ATP 250 Open 13 Provence в Марселе, Александр Бублик, занимающий 50-е место в мировом рейтинге, постарается одержать вторую победу подряд.

Рыбакина сыграет третьим запуском на первом корте, а ее соперницей станет 18-летняя американка Коко Гауфф, занимающая шестую строчку в рейтинге. Если 23-летняя Елена посеяна на турнире под девятым номером, то юная Гауфф - под пятым. Но, несмотря на яркую вывеску матча, им не нашлось места на главном корте.

Теннисистки играли друг с другом лишь раз, но та встреча явно запомнилась обеим как один из тяжелейших матчей в сезоне. В прошлом году они скрестили ракетки в 1/16 финала турнира в Торонто (Канада), где итоговую победу отпраздновала Коко - 6:4, 6:7(8), 7:6(3). Тот августовский матч продолжался два часа и 51 минуту, а общее соотношение победных мячей - 116:115 в пользу американки. Тоньше некуда.

Теперь Рыбакина, которая на турнире в Дубае не потеряла ни сета в противостояниях с Бьянкой Андрееску и Марией Боузковой, постарается взять реванш за поражение от Гауфф. Сама американка из-за высокого номера посева начала турнир со второго круга, где не оставила шансов белоруске Александре Саснович - 6:0, 6:4.

Матч между Рыбакиной и Гауфф начнется ориентировочно в 17:15 по времени Астаны. Его по телевидению, к сожалению, не покажут, так как игра пройдет не на главной арене.

Не менее интересной обещает получиться встреча с участием казахстанца Бублика и француза Грегуара Баррера на турнире в Марселе. Соперник Александра располагается всего на восемь строчек ниже в рейтинге и занимает 58-е место. 

Друг с другом эти теннисисты играли четырежды, и пока счет личных встреч равный - 2:2. В 2019-м на турнире серии ATP Challenger во Франции Бублик одержал победу - 7:6(6), 7:5, но уже спустя несколько месяцев, на "Уимблдоне", Грегуар взял реванш - 3:6, 6:4, 6:3, 6:3.

В 2020-м казахстанец одержал нелегкую победу в Роттердаме (Нидерланды) - 6:3, 6:7(2), 6:4. И вот всего две недели назад Баррер обыграл Бублика в первом круге во французском Монпелье, где казахстанец должен был защищать свой прошлогодний титул - 6:4, 6:7(12), 7:6(3). Это была крайне нервная встреча для Бублика, именно в ходе нее он разбил три ракетки подряд.

Баррер лишил Александра возможности защитить как можно больше набранных в прошлом году очков, и из-за этого казахстанец серьезно упал в рейтинге, более чем на десять позиций. Теперь у Бублика есть шанс отомстить ему на очередном турнире во Франции. Тем более он уже прервал свою серию из десяти поражений подряд, и это должно снять груз с его плеч.

В первом круге Бублик в упорном матче обыграл серба Филипа Крайиновича, а Баррер в двух партиях оставил за бортом турнира швейцарца Марка-Андре Хуслера. Их матч-реванш пройдет четвертым запуском на центральном корте и начнется примерно в 23:00 по столичному времени.

Желаем первым ракеткам Казахстана победы и выхода в стадию 1/4 финала соревнований!

Фото: Dubai Duty Free Tennis©️

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Метки:
теннис теннис большой WTA ATP Рыбакина Елена Казахстан Бублик Александр ОАЭ Франция

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