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Реклама Махтаарал-М (Вторая лига Казахстана по футболу, Атакент) Профиль команды Матчи команды Турнирная таблица Трансферы Страна Казахстан Местонахождение Атакент Домашняя арена Стадион "Алпамыс Батыр" Участники мужчины --