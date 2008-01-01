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Футбол Вторая лига Казахстана по футболу

СД Фэмэли

Профиль команды Матчи команды Турнирная таблица Трансферы
Страна
Казахстан Казахстан
Местонахождение
Нур-Султан
Тренер
Галымжан Есенбаев
Участники
мужчины
Средний возраст игроков
21,6
Игрок Дата рождения Позиция Игры Гол + Пас Пенальти
51 Казахстан Адилет Махан 13.06.1998 вр

5

-16

424
13 Казахстан Богдан Грушевский 13.10.2000 вр

1

27
1 Казахстан Танат Канафин 13.11.2003 вр

48 Казахстан Александр Берг 04.02.1997 зщ

5

450
14 Казахстан Нурбол Жумашев 09.07.1994 зщ

5

1

453
23 Казахстан Ержан Аскаров 18.03.1998 зщ

5

1

425
5 Казахстан Саят Ериков 03.08.1997 зщ

4

1 (1+0)

261
11 Казахстан Айсултан Бакытбекулы 14.04.2003 зщ

4

107
33 Казахстан Максат Нарынбеков 23.12.2002 зщ

9 Казахстан Куаныш Советов 11.05.1995 пз

5

3 (3+0)

1

334
10 Казахстан Дидар Сыдыкбек 06.02.1993 пз

5

2 (2+0)

2

422
22 Казахстан Нурсултан Байгазы 22.03.1998 пз

5

3

392
2 Казахстан Ибрагим Абилов 24.04.1999 пз

5

1

437
18 Казахстан Алибек Кузембай 27.06.1996 пз

4

75
71 Казахстан Тамерлан Жаксылыков 11.03.1998 пз

4

178
99 Казахстан Алишер Сагинов 20.01.1998 пз

3

213
77 Казахстан Болат Укижан 04.07.2002 пз

1

9
7 Казахстан Абылайхан Унгарбаев 25.04.1994 нп

5

2 (2+0)

1

418
20 Казахстан Ануар Басенов 28.08.1994 нп

5

360
88 Казахстан Адильхан Жаксыбай 14.05.1998 нп

2

1

86
21 Казахстан Акжол Жарасов 24.07.1999 нп

1

5
17 Казахстан Аксултан Сламбеков 29.09.2000 нп

1

14
19 Казахстан Мадияр Амангельдинов 15.05.2003 нп

Серым выделены игроки, покинувшие команду

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