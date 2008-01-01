|№
|Игрок
|Дата рождения
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|51
|Адилет Махан
|13.06.1998
|вр
|
5
|
-16
|
|
|
|424
|13
|Богдан Грушевский
|13.10.2000
|вр
|
1
|
|
|
|
|27
|1
|Танат Канафин
|13.11.2003
|вр
|
|
|
|
|
|48
|Александр Берг
|04.02.1997
|зщ
|
5
|
|
|
|
|450
|14
|Нурбол Жумашев
|09.07.1994
|зщ
|
5
|
|
|
1
|
|453
|23
|Ержан Аскаров
|18.03.1998
|зщ
|
5
|
|
|
1
|
|425
|5
|Саят Ериков
|03.08.1997
|зщ
|
4
|
1 (1+0)
|
|
|
|261
|11
|Айсултан Бакытбекулы
|14.04.2003
|зщ
|
4
|
|
|
|
|107
|33
|Максат Нарынбеков
|23.12.2002
|зщ
|
|
|
|
|
|9
|Куаныш Советов
|11.05.1995
|пз
|
5
|
3 (3+0)
|
|
1
|
|334
|10
|Дидар Сыдыкбек
|06.02.1993
|пз
|
5
|
2 (2+0)
|
|
2
|
|422
|22
|Нурсултан Байгазы
|22.03.1998
|пз
|
5
|
|
|
3
|
|392
|2
|Ибрагим Абилов
|24.04.1999
|пз
|
5
|
|
|
1
|
|437
|18
|Алибек Кузембай
|27.06.1996
|пз
|
4
|
|
|
|
|75
|71
|Тамерлан Жаксылыков
|11.03.1998
|пз
|
4
|
|
|
|
|178
|99
|Алишер Сагинов
|20.01.1998
|пз
|
3
|
|
|
|
|213
|77
|Болат Укижан
|04.07.2002
|пз
|
1
|
|
|
|
|9
|7
|Абылайхан Унгарбаев
|25.04.1994
|нп
|
5
|
2 (2+0)
|
|
1
|
|418
|20
|Ануар Басенов
|28.08.1994
|нп
|
5
|
|
|
|
|360
|88
|Адильхан Жаксыбай
|14.05.1998
|нп
|
2
|
|
|
1
|
|86
|21
|Акжол Жарасов
|24.07.1999
|нп
|
1
|
|
|
|
|5
|17
|Аксултан Сламбеков
|29.09.2000
|нп
|
1
|
|
|
|
|14
|19
|Мадияр Амангельдинов
|15.05.2003
|нп
|
|
|
|
|
Серым выделены игроки, покинувшие команду