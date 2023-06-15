Требует заоблачную сумму: девушка Роналду решила засудить бывшего коллегу

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес подала в суд на бывшего коллегу по магазину Gucci в Испании Пабло Боне за клевету, передают Vesti.kz.

Пабло Боне утверждает, что на него подали в суд за клевету в адрес Джорджины и нарушение прав на ее изображение. Вдобавок он сообщает, что девушка Роналду требует у него "заоблачную компенсационную сумму".

"Я сделал то видео, чтобы рассказать о своем опыте и не желая никого обидеть. Я не боюсь смотреть правде в глаза, потому что все, что я сказал вам, было правдой. Поскольку эти люди имеют такое большое влияние, суд состоится очень скоро, и мы увидим друг друга в суде", - заявил Боне.

Ранее бывший сотрудник Gucci Пабло Боне, работавший вместе с Джорджиной Родригес, рассказал в TikTok свою версию того, как Криштиану Роналду познакомился со своей партнершей. Он заявил, что история первой встречи пары, о которой рассказывала Джорджина, неправдива.

"Я несколько раз видел Криштиану в магазине до их знакомства, и правда в том, что было много интриг. Джорджина говорила, что они встретились, когда он стоял возле Gucci с друзьями и сыном, а она просто вышла за дверь и столкнулась с ним. Но это было не так", - утверждал он.

Мужчина заявил, что Джорджина всегда стремилась в общество, где есть большие деньги.

"Она всегда была такой, даже если у нее не было денег, у нее всегда был этот флер превосходства и высокомерия. Она стремилась в общество, где есть большие деньги, несмотря на то, что жила в бедной, очень дешевой квартире. Она всегда хотела двигаться вперед, расти… И когда она встретила Криштиану, у нее появилась возможность стать звездой".

Родригес впервые рассказала о встрече с Роналду в документальном фильме от Netflix "Я - Джорджина". По ее словам, в тот день коллега попросила Джорджину задержаться на полчаса. Пара встречается с 2016 года.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес в настоящее время проживают в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Звездная пара переехала на Ближний Восток после перехода португальского футболиста в "Аль-Наср".