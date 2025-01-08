Как продлить молодость: ученые представили новую теорию старения

Группа исследователей предложила революционную теорию, объясняющую старение организма. Согласно представленной концепции, старение - это результат изменений в обмене веществ, которые влияют на гены и запускают процесс увядания организма. Интересно, что этот процесс можно замедлить или даже обратить вспять, передают Vesti.kz.

В чем суть новой теории?

Новая теория получила название "Программируемое метаболическое перепрограммирование, способствующее старению" (PAMRP). Она объединяет два подхода к объяснению старения:

Старение как запрограммированный процесс, заложенный в организме.Старение как результат случайных изменений, происходящих с течением времени.

Согласно этой концепции, с возрастом в организме накапливаются вредные вещества и активируются "триггеры", изменяющие метаболизм. Эти изменения влияют на гены, ускоряя процесс старения. Таким образом, метаболизм играет ключевую роль: со временем он трансформируется из защитного механизма в фактор, провоцирующий увядание организма.

Как можно замедлить старение?

Исследователи подчеркивают, что ограничение калорий - одна из известных методик продления жизни - связано с изменениями метаболизма. Этот факт подтверждает возможность замедлить или даже остановить старение, используя вещества, которые имитируют эффект ограничения калорий.

Подобные метаболические изменения наблюдаются у многих животных, вне зависимости от их продолжительности жизни, что говорит об универсальности явления. Это открытие позволяет предположить существование методов для воздействия на метаболизм и управления процессом старения.

Что дальше?

Хотя новая теория открывает впечатляющие перспективы, ученым предстоит провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить ее обоснованность и изучить потенциальные практические применения. Тем не менее это открытие уже сейчас меняет наше представление о старении и о том, как можно продлить молодость.