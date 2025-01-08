Как продлить молодость: ученые представили новую теорию старения

Группа исследователей предложила революционную теорию, объясняющую старение организма. Согласно представленной концепции, старение - это результат изменений в обмене веществ, которые влияют на гены и запускают процесс увядания организма. Интересно, что этот процесс можно замедлить или даже обратить вспять, передают Vesti.kz.В чем суть новой теории?
Новая теория получила название "Программируемое метаболическое перепрограммирование, способствующее старению" (PAMRP). Она объединяет два подхода к объяснению старения:
Согласно этой концепции, с возрастом в организме накапливаются вредные вещества и активируются "триггеры", изменяющие метаболизм. Эти изменения влияют на гены, ускоряя процесс старения. Таким образом, метаболизм играет ключевую роль: со временем он трансформируется из защитного механизма в фактор, провоцирующий увядание организма.Как можно замедлить старение?
Исследователи подчеркивают, что ограничение калорий - одна из известных методик продления жизни - связано с изменениями метаболизма. Этот факт подтверждает возможность замедлить или даже остановить старение, используя вещества, которые имитируют эффект ограничения калорий.
Подобные метаболические изменения наблюдаются у многих животных, вне зависимости от их продолжительности жизни, что говорит об универсальности явления. Это открытие позволяет предположить существование методов для воздействия на метаболизм и управления процессом старения.Что дальше?
Хотя новая теория открывает впечатляющие перспективы, ученым предстоит провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить ее обоснованность и изучить потенциальные практические применения. Тем не менее это открытие уже сейчас меняет наше представление о старении и о том, как можно продлить молодость.