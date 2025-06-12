Почему нельзя расчесывать мокрые волосы

Привычка расчесывать волосы в мокром состоянии может привести к их ослаблению и долгосрочным повреждениям, предупреждают эксперты. Об этом передают Vesti.kz со ссылкой на New York Post.

По словам доктора Мехмета Эрдогана, соучредителя и хирурга по пересадке волос из клиники Smile Hair в Стамбуле, вода вызывает набухание стержня волоса, растягивает кутикулу и делает волосы особенно уязвимыми к механическим повреждениям.

"Когда волосы намокают, они претерпевают значительные физические изменения, которые снижают их устойчивость к стрессу при расчесывании", - пояснил он.

Эрдоган отметил, что хотя влажные волосы действительно тянутся сильнее сухих, это не делает их более прочными: "Наоборот - растяжение нарушает белковую структуру волоса, ослабляя его со временем".

Он добавил, что расчёсывание мокрых и ослабленных прядей тянет их за пределы естественной эластичности. После высыхания они уже не возвращаются к прежнему состоянию и остаются поврежденными на структурном уровне.

Какие волосы подвержены большему риску

Особенно уязвимы к такому воздействию окрашенные, химически обработанные и тонкие волосы. Их белковая структура уже изменена, подчеркнул специалист.

Владелица салона Ashley Lauren Beauty Lounge в Нью-Йорке Эшли ДиМаттео также подтвердила, что её специалисты неоднократно фиксировали повреждение от расчёсывания влажных волос. По ее словам, к ломкости часто приводят и другие факторы - стресс, гормоны, термоукладка и химические процедуры.

Цветовой специалист салона Брианна Дельвеккио добавила, что выбор неправильной расчёски и грубые движения усиливают риск повреждения. Она подчеркнула, что важно учитывать общее состояние здоровья, питание и образ жизни клиента.

Как правильно ухаживать за волосами

Эксперты не советуют полностью отказываться от расчёсывания - запутанные волосы могут привести к еще большим проблемам.

"Расчесываться нужно - просто делайте это аккуратно и с умом", - рекомендует Дельвеккио.

ДиМаттео советует использовать широкозубые гребни или мягкие щетки с гибкими щетинками, которые бережно распутывают волосы без лишнего натяжения. Дополнительно она рекомендует применять несмываемые кондиционеры для смягчения и увлажнения волос.

"Техника тоже важна: начинайте с концов и аккуратно продвигайтесь вверх", - подчеркнула она.

Эрдоган предостерег от использования термоприборов на мокрых волосах: "Добавление тепла к влажным прядям многократно усиливает повреждение".

Для прямых волос он рекомендует дать им немного подсохнуть естественным путем, прежде чем приступить к расчесыванию. Такой же подход поддерживает и Американская академия дерматологии.

В завершение Дельвеккио напомнила: "Относитесь к волосам бережно, особенно когда они влажные. Используйте термозащиту, понижайте температуру укладки, избегайте повторного осветления на уже окрашенные участки и не забывайте про регулярную стрижку".