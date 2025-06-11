Эксперт развеял миф о чистке зубов содой

Использование пищевой соды для чистки зубов может быть опасным и привести к повреждению полости рта. Об этом предупредила кандидат медицинских наук, заместитель директора Института стоматологии Пироговского университета Ольга Гусева, передают Vesti.kz.

Можно ли чистить зубы содой?

По ее словам, сода, обладая щелочной природой, способна вызывать раздражение слизистой оболочки, вплоть до химического ожога, а также травмировать эмаль зубов.

Кроме того, специалист обратила внимание на риск аллергии при использовании зубной пасты.

Как выбрать зубную пасту?

Если возникает реакция на зубную пасту, эксперт рекомендует следующие меры профилактики.

Ищите маркировку "без SLS", "без ароматизаторов", "гипоаллергенно" и с содержанием фтора.Отдавайте предпочтение профессиональным средствам, продающимся в аптеках.Консультируйтесь с врачом (аллергологом, стоматологом) - иногда только специалист может точно определить, какой компонент стал аллергеном.