Дизайнер назвал трендовый цвет для свадьбы в 2025 году

Известный ювелир и дизайнер Блейк Асад поделился свежими идеями для свадеб в 2025 году. По его словам, парам, планирующим торжество, стоит выбирать оформление в синих тонах, передает Vesti.kz.

Синие оттенки - символ спокойствия и стабильности

Эксперт отметил, что синие тона, будь то нежно-голубой или насыщенный цвет морской волны, ассоциируются с умиротворением, стабильностью и спокойствием. "Большинство пар ищут в семейном союзе именно это", - подчеркнул Асад.

Идеи для свадебного оформления

Дизайнер предложил разнообразные варианты использования синих оттенков:

в образах гостей и пары молодоженов;в цветочных композициях и декорациях;на праздничных столах, добавляя голубые или темно-синие акценты.

Для создания элегантной атмосферы Асад советует сочетать синий с зелёным и оттенком шампань. Такое цветовое решение подчеркнет изысканность и благородство стиля праздника.

Свадьбы 2025 года обещают быть яркими и незабываемыми благодаря модным дизайнерским решениям и вдохновению, черпаемому из природы.