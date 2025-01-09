6 привычек в ванной, которые могут нанести вред здоровью

Посещение ванной комнаты стало для многих из нас рутинным делом, однако некоторые повседневные привычки могут нанести вред здоровью. Врач общей практики Дональд Грант рассказал, что стоит пересмотреть, чтобы избежать риска заболеваний, передают Vesti.kz cо ссылкой на Daily Express.

1. Повторное использование грязных полотенец

Влажная среда и контакт с клетками кожи создают идеальные условия для размножения бактерий и грибков. Использование грязных полотенец может привести к кожным инфекциям и другим проблемам.

2. Смыв унитаза с открытой крышкой

При смыве капли воды могут разлетаться по комнате, загрязняя поверхности и увеличивая риск распространения опасных патогенов. Всегда опускайте крышку перед смывом.

3. Чистка зубов только один раз в день

Чистка зубов один раз в день способствует накоплению налёта, что может вызвать кариес, воспаление дёсен и неприятный запах изо рта. Зубы необходимо чистить дважды в день и использовать зубную нить для удаления остатков пищи.

4. Питье воды из-под крана в ванной

Краны в ванной комнате зачастую не такие чистые, как на кухне. На них могут скапливаться бактерии, включая кишечную палочку, что делает употребление воды из ванной небезопасным.

5. Использование телефона в туалете

Ваш телефон может стать переносчиком бактерий из туалетной комнаты. Это увеличивает риск желудочно-кишечных, кожных и респираторных инфекций, а также инфекций мочевыводящих путей.

6. Прием пищи в ванной

Ванные комнаты - идеальная среда для размножения опасных микроорганизмов, включая кишечную палочку и сальмонеллу. Прием пищи в таком месте повышает риск заражения.

Заключение

Избегайте этих привычек, чтобы защитить свое здоровье и минимизировать риск инфекций. Внимательное отношение к гигиене и санитарии сделает вашу ванную комнату безопасным местом.