Казахстанский таеквондист прокомментировал завоевание лицензии на ОИ-2024

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Вчера 23:32
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Казахстанский таеквондист Самирхон Абабакиров в интервью Olympic.kz прокомментировал завоевани лицензии на Олимпиаду-2024, сообщают Vesti.kz. Лицензионный турнир прошел в китайском Тайане. 20-летний Абабакиров выступил в весе до 58 килограммов.

"Честно говоря, моей радости нет предела. Перед турниром мы провели очень серьезную подготовку. И я рад, что в итоге все усилия завершились успехом. Для этого я сделал все возможное.

Что касается турнира, то он был очень конкурентным. Особенно испытывал волнение перед полуфиналом, где решалась судьба лицензии. 

Тем не менее, при поддержке моих тренеров и болельщиков мы показали достойные результаты и отобрались на Игры. 

Теперь нас ждут усиленные тренировки. В команде я выступаю с 2022 года. Дважды участвовал в чемпионате мира среди взрослых. Мой самый большой результат в спортивной карьере – пятое место на ЧМ. И теперь у меня новый вызов - участие в парижской Олимпиаде. 

Моя главная задача – защитить честь нашей страны. Я работаю только для этого", - сказал Самирхон.

Добавим, что также в Китае квоту завоевал Батыржан Толеугали (до 80 килограммов).

Метки:
таеквондо Олимпиада-2024 Казахстан

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