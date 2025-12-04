Казахстан завоевал ещё одну медаль после золота на ЧМ по таеквондо

Казахстанский таеквондист Тамирлан Тилеулес завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира среди спортсменов до 21 года, который проходит в Найроби (Кения), передают Vesti.kz со ссылкой на ДРС.

Во второй день соревнований Тилеулес в весовой категории до 63 килограммов дошёл до полуфинала, но в драматичном поединке уступил спортсмену из Турции в последние секунды.

Отметим, что ранее Бейбарыс Каблан выиграл первую золотую медаль чемпионата мира в категории U-21.

В турнире, который проходит с 3 по 6 декабря, участвуют 452 спортсмена из 79 стран.