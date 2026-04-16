Казахстан завоевал ещё одну медаль на юниорском ЧМ по таеквондо

Казахстанская сборная пополнила медальную копилку ещё одной наградой на чемпионате мира по таеквондо (WT) среди юниоров, который проходит в Ташкенте, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФТ.

Бронзовую медаль в весовой категории до 68 килограммов завоевал Алидар Абдукаримов.

На стадии полуфинала 16-летний спортсмен уступил представителю Узбекистана Аюбхону Набиеву. До этого Алидар провёл три поединка и во всех одержал уверенные победы.

По итогам пятого соревновательного дня в активе сборной Казахстана — одна золотая и три бронзовые медали. Чемпионкой мира стала Айым Серикбаева (до 44 кг), бронзовые награды также выиграли Ерзат Ерасыл (до 48 кг) и Ислам Медетбай (до 55 кг).

Всего в Ташкенте принимают участие около 1000 спортсменов из 119 стран.