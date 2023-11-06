5 золотых и первое место. Казахстан триумфально выступил на международном турнире по таеквондо

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Сегодня 11:45
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В Исламабаде (Пакистан) завершился международный турнир Asian Open Championship G2, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу федерации таеквондо Казахстана. 

По итогам турнира казахстанцы завоевали 13 медалей: 5 золотых, 1 серебряную и 7 бронзовых.

Чемпионами стали Наргиз Койшыбекова (до 46 килограммов), Мария Севостьянова (до 57), Жавохирхан Исламов (до 58), Нурай Хусайнова (до 67) и Жансель Дениз (свыше 73). 

Айдана Едилбаева (до 46) стала серебряным призером турнира. 

Бронзовые медали взяли Арайлым Аскарова (до 57), Самирхон Абабакиров (до 58), Жадыра Хайруллина (до 67), Бексултан Мусахан (до 68), Эльдар Биримбай (до 68), Диана Абсенова (до 73) и Нурбол Ерсайынов (до 87).

В общем отчете женская сборная Казахстана заняла первое место, а мужская - третье. В соревнованиях принимали участие 350 таеквондистов из 21 страны.

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Сегодня , 11:45
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