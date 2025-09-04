Российская пловчиха объяснила переход под флаг Казахстана

Пловчиха Софья Сподаренко объяснила решение сменить спортивное гражданство с российского на казахстанское, передают Vesti.kz.

Спортсменка родилась в Усть-Каменогорске и отмечает, что интерес к казахстанскому плаванию у неё появился ещё в подростковом возрасте. По её словам, окончательно повлиял на переход фактор изоляции российских атлетов от международных стартов.

"Я переехала для того, чтобы иметь доступ к международным соревнованиям", – сказала Сподаренко в интервью "Чемпионату".

– Сейчас вы не изменили своего отношения к этому решению? Россияне выступают полным составом на соревнованиях, хоть и в нейтральном статусе.

– Хорошо, но сейчас на дворе 2025 год. Терять три года? Мне уже 27 лет. Я чувствую себя уверенной, чувствую себя частью этого мира. Результаты – иногда лучше, иногда хуже. Но если говорить про свои ощущения, я часть новой команды, мне это нравится.

По её словам, высокая конкуренция в российском плавании помогла ей развиваться, однако в будущем могла бы стать серьёзным барьером для попадания на крупные турниры. В Казахстане же совпали её цели, амбиции и возможности.

"Есть фактор уровня моей жизни, доходов, амбиций. И здесь очень многое совпало", — добавила спортсменка.

Отметим, что Сподаренко уже установила нескольких национальных рекордов в Казахстане.