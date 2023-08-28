Решившая выступать за Казахстан российская пловчиха ответила хейтерам неприличным фото

Новости спорта Водные виды спорта Плавание
Сегодня 11:00
©instagram.com/sofyaspodarenko

Чемпионка России по плаванию Софья Сподаренко в августе сменила спортивное гражданство на казахстанское, за что ее обвинили в предательстве. Девушка нашла чем ответить хейтерам, сообщают Vesti.kz.

Сподаренко на негативные комментарии в свой адрес опубликовала неприличное фото в соцсетях, предложив им поцеловать ее в одно место.

"Для хейтеров у меня есть something better to kiss (кое-что получше для поцелуя)", - говорится в ее подписи к фото.

Также она написала следующее в соцсетях:

"Меня тут спросили, как я перенесла хейт, связанный с моим переходом. А я такая: "Какой хейт?". Мне дали добро на почитать комменты. У меня броня от любого г*вна".

Добавим, что Казахстан является исторической родиной для Сподаренко, родившейся 26 февраля 1998 года в Усть-Каменогорске. Там она жила с родителями до восьми лет. Затем переехала в российскую Тюмень.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Плавание

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:00
Плавание
Решившая выступать за Казахстан российская пловчиха ответила хейтерам неприличным фото
12 августа, 09:01
Плавание
Чемпионка России по плаванию будет выступать за Казахстан
24 июля, 12:39
Плавание
Казахстанка установила рекорд на ЧМ по плаванию, но осталась без финала
17 июля, 15:18
Плавание
Казахстан завоевал историческую медаль на ЧМ по водным видам спорта
27 февраля 2023, 18:40
Плавание
Эксклюзив. Уникальные кадры со "свадьбы века" олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина
24 февраля 2023, 15:24
Плавание
"Дальше плавать - это мучать себя": Дмитрий Баландин объяснил, почему завершил карьеру
17 декабря 2022, 12:17
Плавание
Казахстанец установил рекорд и вышел в полуфинал ЧМ по плаванию
21 сентября 2022, 23:33
Плавание
"Главный заплыв еще впереди!". Олимпийский чемпион Баландин - о завершении карьеры и дальнейших планах
20 сентября 2022, 20:13
Плавание
Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин завершил карьеру
9 сентября 2022, 18:20
Плавание
Дмитрий Баландин сыграл свадьбу
© 2008 - 2023 ТОО «EML»