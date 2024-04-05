Казахстан взял две медали на этапе Кубка мира по плаванию

Казахстанцы Эдуард Ким и Наргиза Болатова успешно стартовали на первом этапе Кубка мира по водным видам спорта в Пекине (Китай), передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ДРС.

В первый день соревнований Ким и Болатова (смешанный дуэт) завоевали серебряную медаль в технической программе артистического плавания.

После этого сборная Казахстана завоевала бронзу в групповой дисциплине (техническая программа). А Карина Магрупова заняла восьмое место в личном зачете (техническая программа).

5 апреля пройдут соревнования в произвольной программе.

Всего в этом году пройдут четыре этапа Кубка мира. После Пекина спортсмены отправятся в Париж (3-5 мая), Маркем (31 мая-2 июня) и Будапешт (5-7 июля).