Эксклюзив. Уникальные кадры со "свадьбы века" олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина

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Сегодня 18:40
©Vesti.kz

Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин на днях отметит небольшую годовщину - полгода со дня свадьбы. Эксклюзив от Vesti.kz - мы публикуем эксклюзивные снимки с торжественной церемонии.

Избранницей пловца является казахстанская мастер спорта по синхронному плаванию Кристина Тыныбаева.

До бракосочетания пара встречалась на протяжении нескольких лет. По признанию гостей, событие, которое прошло в Алматы, стало "свадьбой века".

Отметим, что предложение своей возлюбленной Баландин сделал годом ранее.

Спортсмен до сих пор со смехом вспоминает, как его оригинальная задумка предложения руки и сердца едва не была провалена из-за друзей, которые помогали ему в организации. Подробнее об этой истории можно прочитать здесь

 Фото предоставлены Дмитрием Баландиным©

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Метки:
Баландин Дмитрий Свадьба

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