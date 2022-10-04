Златан Ибрагимович снимется в сериале

Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович снимется в комедийном итальянском сериале Vita da Carlo, сообщает Milan News. 41-летний футболист появится во втором сезоне проекта.

Появление спортсмена в кадре не случайно. Сериал будет производиться и распространяться платформой Paramount+, в число владельцев которой входит президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис, который и пригласил Златана.

Стоит отметить, что у футболиста как раз есть время для съемок. Он восстанавливается после травмы колена и вернется на поле не раньше 2023 года.

Ранее стало известно, что Ибрагимович дебютирует в качестве актера в фильме "Астерикс и Обеликс: Поднебесная".