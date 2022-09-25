Златан Ибрагимович снимется в популярной кинофраншизе

40-летний нападающий "Милана" Златан Ибрагимович дебютирует в качестве актера в фильме "Астерикс и Обеликс: Поднебесная", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Новый фильм станет продолжением серии кинокомедий, рассказывающих о приключениях двух галлов, ведущих борьбу с римлянами во главе с Цезарем.
Златан Ибрагимович сыграет в пятой части франшизы нового персонажа по имени Oneofus.
Ранее в фильмах франшизы уже снимались именитые спортсмены - Михаэль Шумахер, Зинедин Зидан, Тони Паркер, Жан Тодт и Амели Моресмо.
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