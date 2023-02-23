Вирусное видео Пике с его новой девушкой. Вскрылись неожиданные подробности

Новости спорта Еще Около спорта
Сегодня 11:06
©instagram.com/espanadiario

В Испании вскрылись новые подробности относительно бывшего футболиста "Барселоны" Жерара Пике и его новой девушки Клары Чиа Марти, сообщает корреспондент Vesti.kz.  

Ранее отмечалось, что влюбленную пару выгнали из ресторана в столице Каталонии, поскольку официант отказался их обслуживать, а его владелец оказался поклонником известной колумбийской певицы Шакиры, с которой Пике в декабре официально развелся после 11 лет брака.

На этот раз пишут, что экс-защитник сборной Испании и Чиа Марти поспешно покидали не ресторан, а стадион в Бадалоне.

Так что поклонников Шакиры ввели в заблуждение.

Отметим, что причиной развода Пике и Шакиры стали измены футболиста, а после расставания с ней Жерар уже не стал скрывать своих отношений с новой пассией. Шакира, в свою очередь, с двумя сыновьями (Милан и Саша) улетела в Майами на ПМЖ.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Шакира Барселона

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:06
Около спорта
Вирусное видео Пике с его новой девушкой. Вскрылись неожиданные подробности
Вчера , 14:14
Около спорта
Пике и его новую девушку со скандалом выгнали из ресторана
17 февраля, 13:54
Около спорта
Сабина Алтынбекова показала роскошное кольцо от любимого
16 февраля, 19:57
Около спорта
Роналду получит деньги за моральный ущерб по делу об изнасиловании
16 февраля, 15:59
Около спорта
Елена Рыбакина помогла спасенным из отлова животным в Астане
15 февраля, 00:16
Около спорта
"Удар хороший, да". Президент Казахстана оценил силу чемпионки мира по боксу
10 февраля, 15:00
Около спорта
Титульные бои UFC и матчи лидеров АПЛ - смотри по специальному предложению только на setantasports.com
3 февраля, 00:10
Около спорта
Даррен Диц и его жена-казашка стали родителями
31 января, 11:29
Около спорта
У Фирузы Шариповой и Артема Резникова роман?
27 января, 11:56
Около спорта
Видео ссоры Шакиры и матери Пике разрывает Сеть. Свекровь схватила певицу за лицо
© 2008 - 2023 ТОО «EML»