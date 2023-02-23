Вирусное видео Пике с его новой девушкой. Вскрылись неожиданные подробности

В Испании вскрылись новые подробности относительно бывшего футболиста "Барселоны" Жерара Пике и его новой девушки Клары Чиа Марти, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее отмечалось, что влюбленную пару выгнали из ресторана в столице Каталонии, поскольку официант отказался их обслуживать, а его владелец оказался поклонником известной колумбийской певицы Шакиры, с которой Пике в декабре официально развелся после 11 лет брака.

На этот раз пишут, что экс-защитник сборной Испании и Чиа Марти поспешно покидали не ресторан, а стадион в Бадалоне.

Так что поклонников Шакиры ввели в заблуждение.

Отметим, что причиной развода Пике и Шакиры стали измены футболиста, а после расставания с ней Жерар уже не стал скрывать своих отношений с новой пассией. Шакира, в свою очередь, с двумя сыновьями (Милан и Саша) улетела в Майами на ПМЖ.