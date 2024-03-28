Vesti.kz - лучшее спортивное СМИ в Казахстане

Сегодня, 28 марта, в Астане прошла церемония награждения премии Metaratings Top Awards, на которой были отмечены лучшие представители спорта в Казахстане, передают Vesti.kz.

В номинации "Лучшее спортивное СМИ" победил портал Vesti.kz.

"Vesti.kz - это самые оперативные новости о казахстанском и мировом спорте", - отметили организаторы премии.

"Выражаем огромную благодарность нашим читателям за поддержку! Спасибо, что вы вместе с нами!"

Национальная премия в области спорта и спортивного бизнеса Metaratings Top Awards проводится впервые. В каждой из 24 номинаций свой выбор сделали казахстанцы, приняв участие в народном голосовании. В народном голосовании Metaratings Top Awards приняли участие более 40 000 жителей Казахстана.

Победителя среди финалистов выбирало экспертное жюри, в состав которого вошли в том числе выдающиеся представители казахстанского спорта - четырех кратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин, олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин, обладатель Кубка мира по фехтованию Эльмир Алимжанов, чемпионы

Казахстана по футболу Давид Лория и Али Алиев, а также прославленный борец и

боец ММА Куат Хамитов.